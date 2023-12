Ripristinata la stele dedicata ad Angelo Vassallo: "Vinceremo noi"

Il Comitato di Quartiere di Villa Adriana ha ripristinato la stele dedicata ad Angelo Vassallo, danneggiata nelle scorse settimane da un atto vandalico con l'apposizione di una svastica. "Angelo - dichiara Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore - è stato dimenticato da chi ha voluto dimenticarlo. È una persona normale, non un eroe. Quella di Angelo Vassallo è una storia italiana di ordinaria ingiustizia, ma anche di straordinaria capacità di resilienza, di coraggio e di amore che merita di essere conosciuta. In ogni parte d'Italia, anche al Parco della Villa Adriana, c'è chi ricorda e vuole ricordare Angelo con una stele per celebrare i valori fondanti della nostra costituzione. Siamo qui per ripristinare una stele che purtroppo è stata vandalizzata con una svastica, e questo è preoccupante soprattutto in una società democratica che dovrebbe garantire il rispetto di tutti e di quei valori che Angelo ha sempre praticato. Vincere non è certo cambiare il paese, non tocca a noi farlo, ma con la nostra azione siamo riusciti ad arrivare alla coscienza di milioni di italiani e, attraverso questa grande onda di legalità, arriveremo a chi ha ucciso Angelo. Vinceremo”.