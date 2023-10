Giornata Missionaria Mondiale, "Veglia Diocesana" a Fisciano: sarà presente il vescovo Bellandi

Sarà celebrata domenica 22 ottobre, la Giornata Missionaria Mondiale, occasione di preghiera, di sensibilizzazione e di raccolta fondi. “Cuori ardenti, piedi in cammino” è il tema della Giornata dedicata alle Missioni, indicato dal Santo Padre e che prende spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus, nel Vangelo di Luca (cfr 24,13-35). “Quei due discepoli erano confusi e delusi, ma l’incontro con Cristo nella Parola e nel Pane spezzato accese in loro l’entusiasmo per rimettersi in cammino verso Gerusalemme e annunciare che il Signore era veramente risorto”, ha ricordato Papa Francesco nel suo messaggio.

L'incontro con il vescovo

Martedì 24 ottobre, alle ore 20, dunque, è in programma la Veglia Diocesana Missionaria, presso la parrocchia dei Santi Martino e Quirico in Lancusi, organizzata dall’Ufficio per la promozione della Cooperazione missionaria tra le Chiese, in sinergia con numerose realtà religiose missionarie del nostro territorio e con i gruppi di diverse parrocchie. A presiederla, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. “La Giornata missionaria mondiale che la chiesa celebra tradizionalmente nel mese di ottobre, è di stimolo a ricordare che l’annuncio del Vangelo è destinato a tutti e che la Chiesa non può mai essere ripiegata su se stessa, ma deve sempre uscire verso le periferie esistenziali e geografiche. – ha osservato Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi - A questo orizzonte aperto, lo stesso cammino sinodale che stiamo vivendo intende educare tutte le componenti del popolo di Dio, laici e consacrati, attraverso le parole-chiave che Papa Francesco ha scelto per il Sinodo dei Vescovi: comunione-partecipazione- missione”. Inoltre, l’Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Bellandi interverrà alla XXII Giornata del Dialogo Cristiano-Islamico "Custodire il creato costruendo la pace", prevista il 26 ottobre, alle ore 16, in piazza Ferrovia, a Battipaglia.