Canottieri Irno-Lega Navale Salerno: soddisfazioni al Campionato zonale Laser 2020

Il team Canottieri Irno-Lega Navale Salerno si fa onore in occasione della ripresa dell’attività zonale della classe Laser di vela. Durante lo scorso week end nel campo di regata di Castellammare di Stabia, si è svolta quella che formalmente era l'ottava tappa del calendario del Campionato zonale Laser 2020. Ma, a causa della lunga pausa determinata dall’esplosione del Covid e dal successivo lockdown, di fatto si è celebrato, sabato 10 e domenica 11 ottobre, appena il terzo appuntamento di questa anomala stagione velistica a livello giovanile.

La competizione

Il bilancio del team salernitano, che ha partecipato con sette atleti, è stato complessivamente lusinghiero. Sugli scudi, in particolare, Massimiliano Cinquanta, che è tornato a riassaporare il dolce gusto della vittoria. Nella categoria Under 19 è salito sul gradino più alto del podio: un risultato che gli ha permesso di classificarsi al secondo posto assoluto nella categoria Laser Radial, dove si sono confrontati 21 concorrenti. La sua prestazione è la conferma delle grandi qualità di velista, che nel 2019 lo hanno portato a primeggiare nel Campionato zonale.

Altrettanto significativo è il secondo posto assoluto di Antonio Vitolo nella categoria Laser 4.7, dove è risultato il primo dei maschi tra 22 partecipanti. Una piazza d’onore che testimonia la sua crescita progressiva, culminata con una medaglia, ma che ha ancora notevoli margini di miglioramento. I risultati ottenuti nella spedizione di Castellammare di Stabia sono un premio, non solo per l’impegno e il sacrificio degli atleti, ma anche per il lavoro svolto in questi mesi particolarmente difficili svolti dall’allenatore Erberto Sibilia e dal direttore sportivo del team Pietro De Luca.