Vela: a Salerno mille atleti per i campionati giovanili

Salerno sarà la capitale italiana della Vela, tra il 28 agosto e il 4 settembre 2022, quando mille atleti suddivisi in cinque classi (Optmist, Open Skiff, ILCA, Tavole Techno 293 e Tavole IQ Foil) incroceranno dinanzi la spiaggia di Santa Teresa e il Porto Turistico Masuccio Salernitano nella "Coppa Primavela", la grande festa dei giovanissimi alle loro prime esperienze agonistiche (9-12 anni) e nei "Campionati italiani giovanili classi in singolo" che coinvolgeranno velisti e veliste dagli 11 ai 18 anni (www.giovanilisalerno2022.it).

La presentazione

L'evento, programmato in due distinte manifestazioni che si terranno dal 28 al 30 agosto e dall'1 al 4 settembre 2022, è stato presentato nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dell'assessore al Turismo e alle Attivita' Produttive, Alessandro Ferrara, del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, del presidente della V Zona Fiv Francesco Lo Schiavo, e dei presidenti dei quattro circoli consorziatisi per l'organizzazione, Giovanni Ricco del Circolo Canottieri Irno, Fabrizio Marotta della Lega Navale Italiana – Sezione Salerno, Elena Salzano del Club Velico Salernitano, Gianni Carrella del circolo Azimut Salerno, è l'appuntamento agonistico più importante del calendario nazionale della federazione Italiana Vela dedicato ai giovani. "Questa iniziativa è una iniziativa eccezionale - afferma il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli- Sarà uno spettacolo inedito per il golfo di Salerno che raccoglierà la gioia di 1000 atleti che offrirà una splendida cartolina della città e travalicherà confini provinciali. Cogliamo così l'obiettivo di mettere in carniere un altro importante evento per Salerno".