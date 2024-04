Vela, tappa Kinder Optisud ad Agropoli

Sarà il mare blu di Agropoli, dal 12 al 14 aprile, ad ospitare, la seconda tappa del “Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving”, regata valida anche come seconda tappa del Circuito Optisud . Attesi circa 300 i timonieri in regata, provenienti dai principali circoli velici italiani, di età compresa tra 9 e 15 anni, pronti a sfidarsi nelle acque del Cilento, con la Lega Navale di Agropoli impegnata in prima linea nell’organizzazione dell’appuntamento sotto il coordinamento del Comitato Regionale FIV e con il pieno supporto dell’Amministrazione comunale di Agropoli e dell’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli.

Il programma

Saranno tre giorni di spettacolo e divertimento con il porto di Agropoli che si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo, con numerose iniziative che accompagneranno le regate. Dai progetti sociali Kinder ed alle iniziative messe in campo dalla Federazione Italiana Vela sulle tematiche ambientali e sull’accessibilità allo sport velico, alla collaborazione con il “Giffoni Film Festival”. Ad Agropoli nei giorni di regata sarà presente a la Para Sailing Academy, un progetto volto alla promozione e allo sviluppo della disciplina della vela del settore Para Sailing, rivolto in maniera trasversale a tutti i suoi componenti: i giovani, gli atleti, le loro famiglie e tutte le figure tecniche interessate. “Si tratta di un appuntamento imperdibile nel panorama della vela giovanile italiana – spiega ilpresidente del Comitato V Zona della FIV, Francesco Lo Schiavo – che premia un campo di regata emergente e che rafforza la capacità organizzativa di un sistema velico campano pronto a nuove proposte organizzative condivise con il territorio. Agropoli con questa regata festeggia il prestigioso conferimento del brand “Città della Vela e del Mare”, grazie al progetto della Federvela campana che intende premiare tutte le Città della nostra Regione che si distingueranno nell’organizzazione di regate nazionali e internazionali per promuovere la Campania e la sua grande bellezza nel panorama velico italiano, sostenendo gli atleti che vincono con i guidoni dei nostri Circoli”. “E’ un onore poter ospitare nella nostra città un appuntamento velico di respiro nazionale che rappresenta un premio per tutti gli sforzi fatti dalla sezione locale della Lega Navale negli anni procedenti. – aggiunge il presidente della Lega Navale di Agropoli, Alessio Della Torre – Il campo di regata di Agropoli è sempre più apprezzato ormai da velisti professionisti e non perché oltre al vento, ovviamente condizione imprescindibile per regatare, offre uno scenario naturalistico unico per chi è in gara. E poi,la presenza di tante persone, tra atleti, tecnici ed accompagnatori, rappresenta anche un importante indotto economico per la città”. “Siamo felici di ospitare il Kinder joy of Moving nel nostro porto. Insegnare l'amore per il mare unito ai sani valori dello sport sono carte vincenti per i giovani del futuro – evidenza il sindaco della città di Agropoli, Roberto Mutalipassi - Il connubio tra Agropoli e sport si conferma di anno in anno sempre più forte. Ricco il calendario stilato per la primavera in corso che vede la presenza di eventi sportivi di rilievo e per tutti i gusti ad arricchire ogni weekend fino alla prossima estate”. “Il nostro porto conferma la sua attrattiva ospitando eventi di richiamo che fungono anche da volano turistico. Una soddisfazione essere inclusi nel progetto della Città della Vela e del Mare insieme a porti importanti tra i quali Napoli e Sorrento. E il lavoro che continuiamo a svolgere quotidianamente porterà altri importanti frutti nel prossimo futuro. Ringraziamo la Fiv Campania, la Lega Navale di Agropoli e la Capitaneria. Con le giuste sinergie nulla diventa impossibile” conclude l’assessore al Porto, Demanio e Patrimonio, Giuseppe Di Filippo.