"Una vita per il mare": ritorna la Veleggiata dedicata ad Alfonso Longo

Ritorna anche quest'anno la Veleggiata “Alfonso Longo”, in ricordo di un salernitano che ha dedicato la sua vita al mare ma soprattutto ai giovani ed al ruolo della nautica sociale. Per questa edizione della veleggiata sarà momento per i familiari per tornare a ricordarlo agli amici ma anche per dare impulso e sostegno a quanti come lui hanno fatto tanto per i giovani: da quest’anno, in occasione dell’evento velistico e dei riconoscimenti ai vincitori, sarà anche assegnato il Premio “Alfonso Longo - Una vita per i giovani” a coloro che si sono contraddistinti per il loro impegno a favore del prossimo, soprattutto per i giovani.

Il premio

La prima edizione del premio andrà a don Roberto Faccenda, direttore dell’Ufficio per la Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno e cappellano della Salernitana, come guida autentica dedita al servizio dei giovani, che lascia una traccia indelebile di straordinarietà per chi lo incontra. Dopo la veleggiata, ci sarà spazio alla consegna dei riconoscimenti ma anche alla spensieratezza. Ad accogliere gli ospiti sulla splendida terrazza della Lega Navale Italiana di Salerno ci saranno Maria Rotondo, moglie del compianto Alfonso Longo, la figlia Maria (in arte Angelica Sepe, la Cantachef protagonista su Rai2 nello scorso inverno con Cook 40), la secondogenita sociologa Roberta e le nipoti, per una serata magica in ricordo di un uomo che resterà sempre vivo per la sua unicità. A condurre la serata saranno i giornalisti Claudia Bonasi e Alfonso Sarno, tra ricordi e musica.

Questo il programma dell’evento:

- ore 11,00: partenza della Veleggiata “Alfonso Longo” dal porto Masuccio Salernitano, con passaggio davanti al porticciolo di Pastena, arrivo a Marina d’Arechi e ritorno alla base;

- ore 19,30 alla Lega Navale di Salerno: premiazione dei vincitori della Veleggiata e consegna del Premio “Alfonso Longo - Una vita per i giovani”;

- a seguire: pasta party, degustazione vini e musica.