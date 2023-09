"Veleggiata di San Matteo": l'edizione 2023 dedicata a Giuseppe Vigna

Si svolgerà domenica 17 settembre la classica “Veleggiata di San Matteo” che la sezione di Salerno della Lega Navale Italiana organizza da oltre 20 anni in occasione della festa del Santo Patrono della città. L'edizione 2023 sarà dedicata al Giuseppe Vigna, socio scomparso poco tempo fa. "Giuseppe - si legge nella nota di presentazione dell'evento - era un forte appassionato di vela ed un grande sostenitore di tutte le attività sportive e, di concerto con la sua famiglia, si è pensato che non vi fosse modo migliore per omaggiare la sua memoria con un trofeo che sarà messo in palio ogni anno".

Il programma

La “Veleggiata di San Matteo”, che partirà alle ore 11, è aperta a tutti e si svolgerà nello specchio d’acqua antistante la città di Salerno. Ogni informazione potrà essere reperita sulla piattaforma www.racingrulesofsailing.org, la partecipazione è gratuita e potrà essere perfezionata entro le ore 18 di sabato 16 settembre, compilando l’apposito modulo di iscrizione presente al seguente link: https://forms.gle/N5DiGbuE4sJR6mhs7 . La manifestazione si completerà domenica sera alle ore 18, presso la sede di Salerno della Lega Navale Italiana al porto Masuccio Salernitano, con la cerimonia di premiazione ed un aperitivo con tutti i partecipanti.