Videogiochi, il Parco Archeologico di Velia sbarca su Minecraft

Il Parco Archeologico di Velia, ad Ascea, sarà ricostruito digitalmente su Minecraft, il videogioco più venduto di sempre. Tutto ciò sarà reso possibile dall’accordo siglato tra il Comune di Pollica, Future Food Institute e il Parco archeologico di Velia.

Il viaggio

I giovani della Paideia Digital Academy, in corso a Pollica, hanno visitato l'area archeologica con il più grande esperto europeo di Minecraft Marco Vigelini, CEO di Maker Camp srl, con cui i giovani continueranno l’esperienza in classe, dove potranno ricostruire digitalmente Velia sul noto gioco basato sui blocchi. “Utilizzeremo Minecraft per stimolare la creatività dei ragazzi – conclude Marco Vigelini, CEO di Maker Camp srl – Si tratta di un vero e proprio laboratorio di educazione digitale, durante il quale riusciranno a riprodurre con l’ausilio della tecnologia, nello specifico un robot, mattoncino dopo mattoncino l’antica città di Velia”.