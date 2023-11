"Gran finale": Venditti e De Gregori incantano il PalaSele

Gran finale doveva essere è gran finale è stato. La tappa ebolitana del tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori non ha deluso le attese ed ha regalato due ore e mezza di grande musica al pubblico accorso al PalaSele. In scaletta i grandi successi dei due cantautori, ma anche alcune chicche della loro lunga carriera ("Modena" di Venditti e "San Lorenzo" di De Gregori su tutte). Con loro sul palco una band rodata ed affiatata, che ha dato nuova verve ai brani non snaturandone l'impianto originario.

Lo show

Ad aprire il live l'indimenticabile "Bomba o non bomba", preceduta da un piccolo incidente sul palco per Antonello Venditti (che ironizzerà sull'accaduto poco dopo), seguita da "La leva calcistica della classe '68". Il percorso nella carriera dei due cantautori è arrivato sino agli inizi e al primo album, realizzato in due, intitolato "Theorius Campus", datato 1972. Da quel disco i due hanno eseguito, voci e chitarra, "Dolce signora che bruci". A seguire, l'omaggio a Lucio Dalla con "Canzone". E poi un filotto di successi impossibili da non cantare, da "Rimmel" a Notte prima degli esami" passando per "In questo mondo di ladri". A chiudere la prima parte il valzer, ballato sotto il palco da tantissimi spettatori, di "Buonanotte fiorellino". Il bis, rigorosamenti tutti in piedi, affidato a due evergreen: "Roma Capoccia" e "Ricordati di me". Un gran finale per due giganti della musica italiana.