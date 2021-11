Venerdì 26 novembre "Muevelo la fiesta que te mueve" al Modo club e restaurant di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Venerdì 26 Novembre , al Modo Club e restaurant di Salerno , sarà di Scena "Muevelo La Fiesta Que Te Mueve" , l'evento più ricercato e seguito del momento. Staff e Allestimento INCREDIBILE e Diretta radiofonica su Radio Ibiza.



Per Info e Prenotazioni : 3450926046



MODO club e restaurant : Viale A. Bandiera c/o cinema The Space, 84131 Salerno