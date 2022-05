"Ventitrè maggio": il nuovo brano della "Compagnia Daltrocanto" dedicato a Giovanni Falcone

La Compagnia Daltrocanto torna sulla scena musicale per dedicare un brano a Giovanni Falcone a trent'anni dalla strafe di Capaci. Ventitrè maggio, questo è il titolo del singolo, anticipa l'album Daltrocanto...in Compagnia, il quinto prodotto della sua storia e previsto in uscita entro l'estate.

Il brano

Ad arricchire questo nuovo lavoro del gruppo salernitano la presenza della splendida voce di Danilo Sacco, tra le più belle del panorama nazionale canoro, per 19 anni voce dei Nomadi con i quali ha inciso 14 album e tenuto una media di oltre 100 concerti annui, e le atmosfere eteree del sax tenore di Sandro Deidda. Tra musica e parole, la Compagnia Daltrocanto racconta ancora una volta storie di terra, di resistenza e di lotta alla mafia, gli episodi che in qualche modo hanno stravolto la vita del nostro Paese. A distanza di 30 anni dalla morte del magistrato italiano non poteva essere diversamente: ed è così che nasce Ventitré maggio, dalla volontà e la necessità di non dimenticare le stragi compiute dalla mafia.

La Compagnia Daltrocanto

Da ormai 15 anni sulle strade della musica alla ricerca dell’incontro tra i suoni della nostra terra e la musica d’autore, tra gli strumenti tradizionali e quelli di oggi, di un suono antico da rendere attuale. Oltre 15 anni di viaggi dentro e fuori dai confini nazionali, dalla Sicilia al Friuli, dalla Germania al palazzo delle Nazioni Unite di Ginevra, dal Teatro Mediterraneo di Napoli allo Storchi di Modena. Più di 10 anni di incontri e collaborazioni stupende con artisti come Alexian Santino Spinelli, Alberto Bertoli, Roberto Billi, Marino Severini, Cisco Bellotti, Roberto Colella, Paolo Simonazzi e tanti altri.