La vespa orientalis prolifera al centro storico: l'incontro al Giardino della Minerva

Si terrà lunedì 21 febbraio alle ore 11, al Giardino della Minerva un incontro per i residenti, sul problema della vespa orientalis che da qualche anno prolifera nel centro storico. L’iniziativa si svolge nell'ambito del progetto “Un’arnia al Giardino della Minerva (save bee queen)” che l’anno scorso, grazie ad una generosa raccolta fondi, aveva portato all'allocazione di un'arnia didattica al Giardino della Minerva. Il tentativo era, poi, fallito proprio a causa del saccheggiamento dell’arnia da parte della vespa orientalis.

Il disagio

È emerso che la problematica è estesa e importante e che il disagio creato agli abitanti è diffuso e latente. Molti cittadini hanno chiesto di fare qualcosa per aiutarli a recuperare la vivibilità degli spazi, come i terrazzi delle abitazioni, che risultano infrequentabili per l’eccessiva presenza di tale specie (per non parlare dei ristoratori che hanno difficoltà nel far mangiare i clienti all’aperto e gli individui predisposti a shock anafilattici che temono per le difficoltà di raggiungimento dei soccorsi nella zona). Per ritentare l’insediamento delle api al Giardino della Minerva e affrontare questo tema delicato nel modo più rispettoso possibile della Natura, degli Ecosistemi e dell’Ambiente, sono stati coinvolti ricercatori, esperti, professionisti e rappresentanti delle istituzioni che saranno presenti unitamente ai promotori del progetto. Insieme, indicheranno le strategie possibili per mitigare questo fenomeno. Per avere efficacia, le azioni dovranno essere il più possibile condivise e comuni.

I presenti

Tra i presenti, Sara Petrone, ingegnere ambientale, ideatrice e organizzatrice del progetto, Luciano Mauro, agronomo, direttore del giardino della Minerva, Gianluca Mucciolo, apicoltore di La Corte Apicoltura, Andrea Becchimanzi, ricercatore al Dipartimento di Agraria della Federico II Elisabetta Viola, ASL Salerno, dipartimento di prevenzione- sanità animale, referente settore apistico, Alessandra De Sio, Legambiente Salerno Onlus, Antonia Autuori, Fondazione Comunità Salernitana e Massimiliano Natella, assessore all’Ambiente del Comune di Salerno.