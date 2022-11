VI Salerno Boat Show a Marina d’Arechi: il taglio del nastro

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione del 6° Salerno Boat Show: tra i presenti, il presidente di Marina d’Arechi Agostino Gallozzi, il Vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il presidente di Assomarinas Roberto Perocchio, il presidente di Confindustria Salerno Antonio Ferraioli e il presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata. In apertura il racconto dei 10 anni di Marina d’Arechi, introdotto da un video che ha ripercorso le principali tappe del progetto e della sua realizzazione. A presentarlo, insieme al presidente Agostino Gallozzi, la Marina Manager Anna Cannavacciuolo: “In Marina d’Arechi abbiamo messo tutta la nostra passione, entusiasmo e determinazione, l’amore per il mare e per il nostro Paese, superando ogni difficoltà con la soddisfazione e l’orgoglio di aver realizzato un’opera bellissima”. “In questi primi dieci anni- ha continuato il presidente Gallozzi – Marina d’Arechi è riuscita ad affermarsi come infrastruttura di promozione e valorizzazione dell’intero territorio salernitano e del Sud Italia. Siamo già proiettati sui mercati internazionali più attrattivi: solo nel corso dell’ultimo anno siamo stati presenti a Barcellona, in Grecia, a Cannes, Montecarlo e a Fort Lauderdale negli Stati Uniti, mercato quest’ultimo che resta al centro della nostra attenzione. Finiremo il tour a gennaio a Dusseldorf. Siamo, inoltre, il primo porto turistico d’Italia ad aver aperto una sede a Montecarlo”.

Parla Gallozzi

“Quest’anno – ha aggiunto il presidente Gallozzi - abbiamo spinto ancora di più sul fronte dei servizi, tra i quali cito il campo di padel e l’elisuperficie per gli elicotteri, per il quale abbiamo finalizzato un accordo importante con Hoverfly, perché intendiamo offrire un servizio di eli-shuttle con l’aeroporto di Napoli e di atterraggio a Marina d’Arechi per i nostri clienti”. Salerno Boat Show raggiunge il traguardo delle sei edizioni, con l’obiettivo di riavvicinare le persone al mare e alla nautica. “Quest’anno” – ha concluso il presidente Gallozzi – “c’è una fila di stand fino all’altra estremità del marina. Abbiamo 100 espositori, che significa 100 aziende, a rappresentare l’importanza del distretto economico della nautica”. A rimarcare l’importanza dell’evento il saluto del presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora: “Il Salerno Boat show rappresenta un appuntamento di primo piano nel settore che si inserisce nel calendario fieristico nazionale dando lustro alla nautica italiana e centralità all’economia del mare del nostro Paese”. Il Salerno Boat Show torna il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 novembre, con nuovi appuntamenti.