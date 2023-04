Venerdì Santo: Via Crucis per le strade di Parco Arbostella e alla Cittadella Giudiziaria

Si terrà venerdì 7 Aprile, alle ore 20:30, l’annuale Via Crucis per le strade della parrocchia dell'Arbostella. “In cammino con Gesù tra le spine della vita e le speranze degli uomini”: questo il tema per le stazioni. Partendo dalla Chiesa ci si incamminerà per viale Verdi attraversando diversi Lotti del Parco Arbostella fino a raggiungere il sottopasso della metropolitana. Si percorrerà un tratto di via Generale Clark per poi fare ritorno nei giardini comunali e proseguire come di consueto e concludere in viale Wagner. Sul sagrato, si terrà il momento con il gesto che legherà tutta la comunità e la benedizione del parroco, don Giuseppe Landi, avverrà all’interno della chiesa. In caso di particolari avversità metereologi che la via crucis si terrà all’interno della chiesa.

Intanto, sempre Venerdì Santo, alle ore 21, la parrocchia di San Demetrio guidata da Don Rosario Petrone, in collaborazione con la Pastorale Carceraria ha organizzato la Via Crucis presso la Cittadella Giudiziaria, alla presenza della direttrice del carcere di Fuorni, Rita Romano e con la partecipazione di alcuni detenuti. Prevista una folta partecipazione.