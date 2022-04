Via Crucis a Minori, suggestioni tra terra e mare con le fiaccole e i Battenti: gli scatti di Gugliucciello

Commozione e devozione a Minori, nel Venerdì Santo. Brividi e silenzio per la processione del Cristo morto lungo le stradine del comune costiero, illuminate solo da fiaccole e lumini. Anche la spiaggia e il mare erano caratterizzate da luci volte a creare un'atmosfera di raccoglimento unica nel suo genere.

Spenta l'illuminazione pubblica, per il corteo scandito da "L'amaro pianto" del coro e della banda della Basilica. Per le stradine del paese, i Battenti hanno intonato, dunque, canti secolari, per ripercorrere la Passione di Cristo.

In basso le immagini di Massimo Gugliucciello