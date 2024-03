Da Salerno citta alla Costiera: il Venerdì Santo tra preghiere e suggestioni, le immagini

Preghiere e suggestioni ieri sera, nel salernitano, in occasione del Venerdì Santo. Da Salerno città alla Costiera, infatti, i fedeli hanno preso parte alle iniziative finalizzate a rivivere la Passione di Gesù. In particolare, presso la Cittadella Giudiziaria di Salerno, la parrocchia San Demetrio Martire ha organizzato la Via Crucis intitolata Giustizia e Pace, con la partecipazione dell'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, della vicesindaca di Salerno, Paky Memoli, del presidente della Corte d'Appello, Ornella Crespi e di esponenti della Magistratura e della Polizia Giudiziaria. Commozione per pensieri e riflessioni dei detenuti del carcere di Fuorni raccolti dal cappellano della casa circondariale, nonchè parroco di San Demetrio, don Rosario Petrone, per osservare come se è vero che l'uomo possa sbagliare, è altrettanto vero che non sia mai lui stesso uno sbaglio.

Passando per tematiche delicate, come la solitudine, i pregiudizi e i sensi di colpa che "affollano" il carcere e che attanagliano la vita di chi lo ha vissuto, arrivando al percorso di rinascita di chi si risveglia dopo aver pagato la sua colpa, si è giunti fino all'ultima stazione e all'augurio pasquale di Sua Eccellenza Monsignor Bellandi rivolto a tutta la comunità.

In Costiera, intanto, in particolare a Minori, si è tenuta la processione del Cristo morto per le vie del paese, organizzata dalla Arciconfraternita Santissimo Sacramento Minori.

E, dopo aver superato i dubbi sulla realizzazione della storica manifestazione, anche Amalfi ieri sera si è illuminata delle suggestive fiaccole e dei bracieri della fede per la processione notturna del Cristo Morto, una delle tradizioni religiose più sentite della Costiera, portata avanti dalla Reale Arciconfraternita dell’Addolorata. Un momento che si caratterizza per la forte partecipazione e per la drammaticità, in un rito collettivo commovente, con il silenzio rotto solo dalla voce del coro. Le luci dei lampioncini dei Battenti sono avanzate nella città buia, aprendo la processione della statua ottocentesca del Cristo, seguita dalla statua della Madonna Addolorata.