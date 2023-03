Via Crucis per le strade del centro di Salerno: l'appuntamento

Si terrà oggi la Via Crucis organizzata dal Santuario Maria SS.ma del Carmine: si parte da via Francesco La Francesca, passando per via Carmine, piazza Monsignor Bolognini, piazza San Francesco, via Dei Principati, Corso Vittorio Emanuele, piazza Portanova, via Mercanti e quindi via Duomo.

La benedizione

Ad accogliere il corteo in Cattedrale, alle ore 19, sarà l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi per la benedizione conclusiva. Massiccia la partecipazione delle altre parrocchie salernitane.