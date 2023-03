Pasqua 2023: commozione e preghiere per la Via Crucis, la mappa delle rappresentazioni

Preghiere e commozione, in questi giorni, nel salernitano, per la Via Crucis rappresentata da parrocchie ed associazioni, in vista della Pasqua. Diversi, gli appuntamenti degni di nota nella nostra provincia: per iniziare, ad Amalfi, tornano "Le madri dolorose" tra spiritualità, musica, cultura e riti millenari, per riscoprire gli antichi culti dal profondo significato antropologico della Costa d'Amalfi. In programma, dunque, l'8 aprile, alle ore 19, il concerto "Madri Dolorose" in Arsenale con Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi, i Cantori del gruppo Arianova. Il giorno precedente, Venerdì Santo, al calare del sole, Amalfi si spegne e si illumina solo delle suggestive luci delle fiaccole e dei bracieri, che accompagnano la processione notturna del Cristo Morto, una delle più tradizioni religiose sentita con più intensità, portata avanti dalla Reale Arciconfraternita dell’Addolorata. Un momento che si caratterizza per la forte partecipazione e per la drammaticità. Un rito collettivo commovente, con il silenzio rotto solo dalla voce del coro: le luci dei lampioncini dei Battenti avanzano nella città buia, aprendo la processione della statua ottocentesca del Cristo seguita dalla statua della Madonna Addolorata. Dopo aver attraversato tutta la città, la Statua del Cristo viene adagiata nella chiesa in Piazza Municipio: la Madonna Addolorata fa quindi rientro, sola, nella cattedrale di Sant’Andrea.

Intanto, a Perdifumo domenica 2 aprile a partire dalle ore 17, andrà in scena la rappresentazione della Passione di Cristo organizzata dalle Parrocchie Coro Madonna del Rosario e Convento Perdifumo. Nella stessa giornata, anche la terza edizione della Via Crucis Vivente a Sant’Arsenio, a partire dalle ore 19 presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore. A Salerno città, il 7 aprile, dopo l'Azione Liturgica della Passione di Nostro Signore delle 18 la via crucis esterna organizzata dalla parrocchia di Ogliara. E, ancora, a Olevano sul Tusciano, riprende una delle più antiche e suggestive rappresentazioni della Passione di Cristo: la Via Crucis Vivente organizzata dalla Parrocchia Santa Maria a Corte, giunta alla 47esima edizione. Appuntamento dalle ore 19.30 nella frazione Monticello. E poi, a Rutino andrà in scena la Via Crucis domenica 2 aprile alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto, mentre ad Eboli, la parrocchia S.Maria del Carmine organizza la Via Crucis il giorno 1° aprile alle 20. Stesso giorno per la via Crucis a Sala Consilina alle ore 19:30.