Via Crucis: appuntamento venerdì santo presso la parrocchia Sant'Eustachio Martire

Tutto pronto, venerdì 29 marzo, presso la parrocchia Sant'Eustachio Martire, nella zona orientale di Salerno, per la suggestiva Via Crucis in programma alle ore 19: in chiesa, i commenti delle stazioni tradizionali con meditazione del gruppo parrocchiale. Giunti alla decima stazione, il corteo religioso si trasferirà, accompagnato da canti, nel giardino della parrocchia, dove campeggia una grande croce e vi sarà l'undicesima stazione fino ad arrivare alla quattordicesima stazione con Gesù deposto nel sepolcro. Fra canti e luci , in modo suggestivo, saranno proposte le altre stazioni.

Il sepolcro sarà lo stesso luogo della grotta di Betlemme con una grande pietra sepolcrale che rotolata chiuderà il sepolcro e la Via Crucis: Pasqua del Natale del Signore nostro Gesù. La pietra sepolcrale verrà rotolata la notte della veglia Pasquale e

contemplare così il Signore risorto. Ecco che nascita, morte e risurrezione si ritroveranno in un solo abbraccio.