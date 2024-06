"Via Mercanti" ritorna con il suo primo ep “Vinili Vecchi” fuori il 14 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Vinili vecchi” - in uscita venerdì 14 giugno e distribuito da ADA Music Italy - è il primo EP dell'artista salernitano VIA MERCANTI, per Cantieri Sonori Produzioni. I brani inquadrano vari periodi e vari stati d'animo, dopo aver vissuto dei momenti difficili e di sofferenza. Quello che VIA MERCANTI vuole trasmettere tramite le sue canzoni è che tutto nella vita di una persona ha un inizio e una fine, tutto deve essere vissuto senza freni, anche se ciò può farci male. "Vinili vecchi", la title track, riassume a pieno il concept dell'intero EP ed è un brano che parla di perdita, sia di una persona cara sia da sé stessi. Lasciar andare è il gesto più difficile che una persona possa compiere per arrivare ad un benessere proprio e, soprattutto, per rimanere in silenzio ascoltando solamente il proprio respiro, fra il rumore di una stanza piena di vestiti e resti della cena precedente. “Vinili vecchi” è la metafora del ricordo che risuona come la musica di quei dischi dimenticati per anni e poi ritrovati per caso. Sono la malinconia che viviamo quando ripercorriamo le immagini nel rullino dei ricordi. Una serie di diapositive che VIA MERCANTI ci mette a disposizione per soffermarci su quello che la vita ci mette di fronte e che non siamo spesso bravi a cogliere. Musicalmente parlando, l’EP cavalca le onde dell'indie che racchiude a pieno la malinconia dei nostri anni fino ad arrivare alla nostalgia della musica degli anni Ottanta, offrendo una miscela unica di influenze indie e sintetizzatori analogici. VIA MERCANTI presenterà il suo nuovo lavoro in una speciale versione acustica. L'evento si terrà giorno 16 giugno alle ore 19:00, a Salerno, in uno scenario suggestivo, sul lungomare Trieste.