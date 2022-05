Viabilità, Strianese rassicura turisti e bagnanti: "Cantieri consegnati per l'estate"

"Stiamo lavorando per mettere in sicurezza le strade provinciali in vista della stagione estiva". Ad assicurarlo il presidente della Provincia, Michele Strianese, a margine dell'incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Sant'Agostino dedicato al masterplan del litorale. "Vogliamo garantire ai turisti che raggiungeranno la Provincia di Salerno e le sue località balneari un arrivo agevole" ha aggiunto Strianese, sottolineando che si sta lavorando affinché tutti i cantieri si chiudano entro giugno. "Stiamo lavorando in questa direzione" ha precisato il presidente.

Ponte Asa: la situazione dei lavori

Il presidente Strianese è intervenuto anche sulla questione Ponte Asa, i cui lavori di abbattimento dovrebbero concludersi a breve mettendo fine ai numerosi disagi registrati negli ultimi due anni e mezzo: "L'obiettivo è finire entro il mese di giugno".