San Demetrio Martire, il nuovo viceparroco è Fra Gianfranco Pasquariello

E' fra Gianfranco Pasquariello, il nuovo viceparroco di San Demetrio Martire, a Salerno. Frate cappuccino, Pasquariello è un Teologo laureato in Psicologia Clinica, volontario durante la guerra dell’ex Jugoslavia e con molte esperienze missionarie in Venezuela, Haiti e Santo Domingo. Già assistente regionale della Gioventù Francescana e assistente degli scout Agesci, Pasquariello è stato il referente del Convento-Chiesa di Montecorvino, dedicato a S. Maria degli Angeli.

Carismatico e dinamico, Fra Gianfranco è "un innamorato dell'amore in continua ricerca della vita e della bellezza in tutti i suoi colori", come lui stesso scrive sui social. Tifosissimo della Salernitana, Fra Gianfranco è pronto a trasmettere la sua profonda fede alla comunità parrocchiale di via Dalmazia, coinvolgendo certamente i giovani che da sempre lo seguono, colpiti dall'autenticità delle sue parole e dal suo prezioso esempio di vita, rivolto instancabilmente ai più bisognosi.