Oltre l'emergenza: il vicesindaco Memoli con Galahad per tendere una mano a chi è solo

Non si è limitata a soccorrerlo durante l'emergenza. Il vicesindaco di Salerno, Paky Memoli è andata oltre, ponendo il cuore davanti ad ogni impegno, per non lasciare solo il giovane straniero, ora negativizzato dal Covid, che le è stato segnalato dallo sportello dei tutor sociali della cooperativa Galahad, nell'ambito del piano di zona S5. Dopo aver offerto supporto al ragazzo durante la sua fase di positività al virus, la dottoressa Memoli ha inteso approfondire la condizione sanitaria del giovane, residente a Salerno.

La collaborazione

"Sotto il profilo sanitario, abbiamo trovato nella dottoressa Memoli un insostituibile supporto per il ragazzo che necessita di essere seguito e guidato nell'esecuzione di alcune analisi e non solo - racconta la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente - Siamo profondamente grati al vicesindaco che sta mostrando un'umanità e una professionalità fuori dal comune: sapere di poter contare sulle istituzioni nelle azioni di aiuto verso il prossimo, risulta fondamentale per i volontari e salvifico per tante persone", ha concluso. Il giovane africano, dunque, resta in ottime mani.