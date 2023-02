Dalla visita pastorale dopo 25 anni, alla giornata di preghiera per i detenuti, fino alla Quaresima: la video-intervista all'arcivescovo Bellandi

Ritorna l’appuntamento mensile con le interviste video all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. Oggi, ultimo venerdì del mese, l’Arcivescovo in “9 minuti”, si è soffermato sulla visita pastorale indetta dopo 25 anni dall’ultima, nonché su “Salerno musei in rete” di cui è parte anche il museo diocesano e sulla Giornata di preghiera per i detenuti e per gli operatori impegnati negli istituti penitenziari. Ancora, sull’inaugurazione dell’Anno giudiziario dei Tribunali ecclesiastici salernitani e, dunque, sul supporto alle coppie che vivono particolari situazioni di fragilità. Infine, Sua Eccellenza Bellandi ha dedicato all’intervista qualche minuto in più rispetto ai 9 previsti, per rivolgere, alla comunità tutta, il suo augurio in occasione dell’inizio della Quaresima.