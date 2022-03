"Chi odia, è già sconfitto": il video del Centro per la Legalità per la pace

I giovanissimi utenti del Centro per la Legalità della Cooperativa Sociale Galahad hanno realizzato un video per invocare la pace in Ucraina ed in tutto il mondo, nell'ambito dell'attività del Piano di Zona S5 delle Politiche Sociali del Comune di Salerno