Il vietrese Carmine Fasano partecipa ad "Avanti un altro" su Canale 5

Tanta curiosità, questa sera, su Canale 5, dove il giovane Carmine Fasano di Vietri sul Mare ha partecipato al programma “Avanti un altro” condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti.

Il programma

In tanti hanno fatto il tifo per Carmine, agente della Polizia Municipale nella nota località turistica della Costiera Amalfitana, che però non è riuscito ad arrivare fino alla fine del gioco.