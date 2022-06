Vietri sul Mare, vip e sportivi cenano all'hotel Bristol

Vip in Costiera Amalfitana. Ieri sera, a cena, presso l’Hotel Bristol, si sono fermati grandi sportivi come il nuotatore di fama mondiale Filippo Magnini, gli ex calciatori Michelangelo Rampulla, Berardi, Cirillo ma anche il noto nutrizionista Luca Di Tolla.

La curiosità

A fare gli onori di casa, oltre ai titolari della struttura ricettiva, anche il sindaco Giovanni De Simone. Dopo aver partecipato all'evento “Eboli Sport e Benessere” si sono intrattenuti tutti nello storico albergo vietrese.