8 marzo, a Vietri sul Mare l'evento “Raccontami donna… Raccontami di te”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna anche Vietri sul Mare celebra l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne con un incontro sul delicato tema dal titolo “Raccontami donna… Raccontami di te” che si terrà venerdì 8 marzo alle ore 18:30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Vietri sul Mare, un’occasione di confronto e di vicinanza alle donne che rivestono un ruolo fondamentale nella società e che, purtroppo, deve ancora oggi non è pienamente riconosciuto.

Il programma

Dopo i consueti saluti istituzionali l’incontro, moderato da Anna Cuffaro, sarà animato dagli interventi della psicologa Veronica Benincasa che parlerà delle pressioni sociali e psicologiche che le donne subiscono sul lavoro e in famiglia, divise nei molteplici ruoli nei quali sono coinvolte; dell’avvocato amministrativista Lucia Scannapieco e dell’avvocato matrimonialista Antinisca Passero che delineeranno il quadro attuale sui diritti che tutelano le donne nel mondo del lavoro e non solo, con un approfondita analisi delle situazioni attuali; della dott.ssa Angela Speranza che racconterà della sua esperienza di donna impegnata nel mondo della politica, delle imprese e nel sociale; della prof.ssa Tina Lambiase quale attivista della campagna di sensibilizzazione “Posto Occupato”; del maestro Danilo Salvatori che promuoverà un corso di autostima. Come già avvenuto in altre occasioni durante gli eventi culturali di Vietri sul Mare, anche in occasione di questo incontro sarà riservato nella Sala Consiliare un “Posto Occupato” come gesto spontaneo e concreto per ricordare la campagna di sensibilizzazione per l’eliminazione della violenza di genere ideata da Maria Andaloro nel 2013.