La pellicceria "Amoroso" di Vietri sul Mare festeggia 60 anni di attività 

Grande festa, oggi, a Vietri sul Mare, dove la pellicceria “Amoroso” festeggia i suoi 60 anni. Si tratta di una delle attività commerciali storiche della località turistica della Costiera Amalfitana, attualmente gestita da Antonio Amoroso. Fu fondata nel 1960 da Mario Amoroso, uno dei primi artigiani pellicciai di Salerno e provincia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La storia

Da decenni, dunque, è tappa obbligatoria per tutti coloro (in particolare ragazze e donne) che amano indossare capi di abbigliamento in pelle, molti dei quali vengono indossati in varie manifestazioni nazionali, ma anche in Europa. Candidata a numerosi premi, l'attività vietrese si inizia a mettere in mostra grazie ad Antonio Amoroso rivisitando e rinnovando con uno sguardo forte all’ultima moda i capi degli anni 60’-70’ donandogli nuova vita così da ampliare, dando continuità e aggiungendo nelle collezioni, ad uno stile classico ed elegante una buona dose di casual ed accessori.