Vigilesse aggredite in diretta tv a Pontecagnano: il "grazie" del sindaco

"Ieri, davanti a tutta Italia, due componenti della Polizia Municipale di Pontecagnano Faiano hanno dato prova di incredibile professionalità, rigore e lucidità. Si tratta del Maresciallo Capo Giulia Alfano e dell'Agente Barbara Salese che, con grande coraggio e compostezza, sono riuscite ad allontanare due barbari che, in Via Verdi, volevano aggredire delle giornaliste". Lo ha scritto il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara che sabato mattina le ha incontrate per un ringraziamento ufficiale: "Grazie al loro intervento, abbiamo dimostrato che Pontecagnano Faiano è soprattutto questo, una città composta da gente responsabile, solidale, che mette a rischio la propria incolumità per tutelare quella degli altri".

L'annuncio di Lanzara

"La nostra comunità vive ore di angoscia e di indignazione per quanto accaduto alla povera Marzia, ma persone come loro ci danno la forza per continuare a credere che possiamo e dobbiamo farcela contro ogni forma di violenza e sopruso, anche quelli più orribili come quelli di cui abbiamo appreso notizia nelle ultime ore.

Sarà mia cura procedere nei prossimi giorni alla consegna di un encomio formale: grazie di cuore a nome di tutta la Città".