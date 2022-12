Vigilia "sfrenata" a Salerno città: dai cori ai brindisi in strada, giovane ferito in centro

Una vigilia sfrenata, quella di oggi a Salerno: in barba all'ordinanza circa il divieto dell'asporto di bevande e il brindare in strada, infatti, innumerevoli i cittadini che si sono concessi cin-cin sul Corso Vittorio Emanuele, ai piedi dell'albero di piazza Portanova, in piazza Flavio Gioia e in altri quartieri, dal centro alla zona orientale. Ovviamente, tanti gli incivili che hanno abbandonato bicchieri e bottiglie ovunque.

Intanto, nel pomeriggio, piazza Flavio Gioia si è trasformata in una sorta di discoteca all’aperto, al ritmo del tormentone Granata “Che ci posso fare se puzzo di pesce…", con una straordinaria partecipazione da parte di salernitani di tutte le età.

Il fuori programma

Non è mancato un imprevisto nella calca: un giovane, per cause da accertare, si è ferito alla gamba con un oggetto, mentre passeggiava in centro. Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari e condotto in ospedale per le cure del caso.