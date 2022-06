Al via la stagione balneare alla Vigor: la struttura accoglie tutti, tra gli ospiti anche le famiglie ucraine

Al via, da domani, 23 giugno alle ore 18.30, la nuova stagione balneare presso la struttura comunale Vigor gestita da Salerno Solidale. Dopo due annualità (2020/2021) di apertura solo in favore delle famiglie con fragilità, quest’anno sarà garantito l’accesso a tutti, pur sempre con numeri limitati. La Salerno Solidale, sempre attenta ai bisogni delle persone con fragilità (anziani e persone con disabilità) intende, sia pure in un clima di ripresa, dare la possibilità alle persone più penalizzate dalla pandemia di vivere un’estate in allegria, in sicurezza, evitando la concentrazione di molte persone anche in uno spazio aperto.

L'accoglienza

Inoltre, Salerno Solidale ha proposto al Comune di Salerno ed in particolare, ai Servizi Sociali di ospitare gratuitamente presso la Struttura Vigor alcune famiglie ucraine con bambini, che si alterneranno nei mesi di luglio ed agosto, dando così la possibilità ai piccoli di vivere un periodo in serenità.