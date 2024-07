Villa Carrara: al via la sistemazione delle panchine, l'assessore De Roberto annuncia momenti di animazione

In corso la sistemazione delle panchine di Villa Carrara. Ad annunciarlo, l'assessore comunale alle Politiche Sociali, Paola De Roberto: "Si tratta di un ulteriore passo in avanti rispetto a quanto realizzato nei mesi scorsi -ha detto - Ringrazio il collega Rocco Galdi e il Settore manutenzione per la fattiva collaborazione. Oltre la sistemazione delle sedute nel parco, tinteggiando le panchine e sostituendo le doghe rotte, il Settore Politiche Sociali ha anche attivato un progetto di utilità sociale che permetterà di essere più costanti nella pulizia, nella manutenzione e nella guardiania, anche diurna, dell’area.

Con il progetto di utilità sociale si realizzeranno anche piccoli momenti di animazione per grandi e piccini e soprattutto per i tanti anziani che vivono la villa".





"Le azioni programmate sono propedeutiche alla collaborazione da attivare con i Cavalieri di Malta, proprietari della Villa, che hanno manifestato il proprio interesse a rientrare in possesso dell’immobile - ha concluso l'assessore- seppur condividendo con l’Amministrazione attività e progetti da realizzare, di interesse collettivo, che riguardano soprattutto l’utilizzo degli spazi esterni".