Giostrine rotte "cattiva gente" nella villa comune di Fratte: la denuncia di una lettrice

Abbandono e degrado nella villa comunale di Fratte. A segnalarcelo una lettrice che denuncia: “I bambini non possono giocare in prati non curati e soprattutto le giostrine sono rotte e quindi pericolose”. Poi si domanda: “Perché non possiamo avere un parco, come il parco Pinocchio, che ad esempio ha la pavimentazione in gomma e giostrine a portata di bambini?”. Infine, il problema sicurezza: “Urgono più controlli soprattutto la sera e la notte, gira cattiva gente”.