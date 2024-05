Baronissi: in corso la progettazione per la riqualificazione di Villa Romana di Sava

In corso la progettazione (primo step 150.000 euro) per l’affidamento dei lavori per il recupero e la riqualificazione della Villa Romana di Sava di Baronissi. A renderlo noto, il sindaco Gianfranco Valiante che ieri ha incontrato la Soprintendente archeologica di Salerno, Raffaella Bonaudo.

Parla il sindaco

"La Soprintendente mi ha anche precisato che le ulteriori risorse (secondo step 350.000 euro) non sono state ancora sbloccate dal Ministero delle Politiche Culturali. Si tratta di somme necessarie per completare i lavori e restituire splendore a uno dei monumenti più antichi e importanti della Valle dell’Irno. - continua Valiante- Confidiamo nel Ministro che ultimamente si è impegnato sul tema e confidiamo pure nella fattiva azione propulsiva di chi assumerà fra qualche giorno il governo della Città".