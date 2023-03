Minori, il mosaico pavimentale della sala Triclinio verrà mostrato per la prima volta

Domani nella Villa Romana di Minori, per la prima volta, il pavimento mosaicale verrà restituito alla fruizione. A dare l'annuncio il sindaco di Minori, Andrea Reale.

L'annuncio

“Martedì 14 Marzo alle ore 16, per la prima volta, verrà restituito alla fruizione il grande mosaico pavimentale della sala triclinio – ninfeo, finora oscurato da uno strato di detriti, micro vegetazione e muschi sedimentati nel tempo. La pulitura ha dato nuova luce ed è stata effettuata nell’ambito delle attività propedeutiche alla progettazione del grande intervento di restauro e di valorizzazione della Villa Romana di Minori, in Costiera Amalfitana, tuttora in corso. Il pavimento mosaicale verrà mostrato alla stampa e ai cittadini, agli operatori economici, agli operatori turistici” ha affermato il sindaco.