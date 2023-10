Villa Romana di Sava: finanziati i lavori di riqualificazione per 500mila euro

Via libera per i lavori di riqualificazione di Villa Romana di Sava: sono stati finanziati 500.000 euro per l'intervento. "La tenacia non l’abbiamo mai persa in questi anni: interlocuzioni, solleciti, impegni, progettazioni e contatti con la Soprintendenza dei Beni Culturali di Salerno e, alla fine, la riqualificazione dell’Antica Villa Romana di Sava e’ realtà - ha detto il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante- Grande soddisfazione: arriva a Baronissi un finanziamento di 500.000 euro di per la riqualificazione della Villa Romana da anni attesa. La Villa di Sava è fra i monumenti piu’ importanti della Valle dell’Irno; costruita nel I secolo a.C., ha ospitato famiglie nobiliari salernitane. Conosciuta come “catacombe” la Villa conserva, fra gli altri. bellissimi affreschi del XV secolo. La bella notizia mi è stata comunicata direttamente dall’architetta Raffaella Bonaudo, Soprintendente dei Beni Culturali di Salerno che curera’ il progetto completo di riqualificazione interna ed esterna".

La prima rata del finanziamento 150mila euro è già disponibile presso il Segretariato Generale (mic) dei Beni Culturali della Campania. L’importo concorrente fino a 500.000 euro sara’ disponibile alle due prossime annualità