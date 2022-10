Va in onda “Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso”, la nuova fiction Rai girata a Salerno

Salerno è la location di “Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso”, nuova fiction che andrà in onda per quattro prime serate, su RaiUno. Il protagonista, nato dalla penna dello scrittore Diego De Silva, è interpretato da Massimiliano Gallo, calato dunque nei panni di un legale sui generis aspirante filosofo, in un appassionante storia, a metà tra la commedia e il giallo.

La curiosità

I salernitani potranno riconoscere, nel piccolo schermo, strade, vicoli del centro storico, palazzi, la stazione marittima ed altri luoghi simbolo della città che, da questa sera, torneranno così sotto i riflettori nazionali. Tanta curiosità.