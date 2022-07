Il sindaco Napoli al Giffoni 2022: "Salerno città cerniera"

Tappa al Giffoni Film Festival per il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che in mattinata ha incontrato il Dream team di Giffoni Innovation Hub. Ad accompagnarlo il fondatore del Giffoni, Claudio Gubitosi, il direttore generale del Giffoni, Jacopo Gubitosi, e il presidente Piero Rinaldi.

Salerno città cerniera

Con i ragazzi di Innovation Hub, Napoli si è soffermato sul ruolo di Salerno nell’ambito campano e del Mezzogiorno d’Italia: “È una città policentrica, si pone tra due costiere e all’interno di un comprensorio archeologico di eccezionale valore. È una città cerniera. Salerno offre anche servizi di relazione: aeroporto, porto, alta velocità, le vie del mare, il campus di Fisciano e tutta una serie di servizi che rendono più viva e intraprendente questa realtà. E grazie all’intelligenza di Claudio siete un altro polo fondamentale nella nostra provincia e nella nostra regione”. Prima di ricevere in dono l’uniforme del Dream team, l’ultimo appello ai ragazzi: “Il Covid lascia in eredità una capacità di lavoro da remoto. Però la presenza fisica, il guardarsi negli occhi, le amicizie che nascono fra di voi in queste giornate, sono qualcosa di incommensurabile, irrinunciabile. Così come il lavoro di gruppo: è qualcosa di valore inestimabile”.