Karate, ottima affermazione del salernitano Vincenzo Pappalardo ai mondiali giovanili

Settimo posto come individualista e quinto posto in squadra per il salernitano Vincenzo Pappalardo nei campionati mondiali giovanili Wkf, tenutisi a Konya (Turchia), gara che rappresenta la massima espressione tecnica del Karate nel mondo con 1861 atleti e 105 Nazionali in gara.

Le gare

Vincenzo Pappalardo, atleta del gruppo sportivo giovanile Fiamme Oro (Polizia di Stato), coordinate dal MºAlfredo Tocco e figlio d'arte del tecnico Antonio Pappalardo, ha rappresentato l'Italia nella categoria Junior come individualista, classificandosi come settimo, e nella categoria Cadet-Junior con la squadra composta da Vincenzo Pappalardo, Federico Arnone, Luigi Matacchioni e Francesco Sergi, accedendo alla finale per la medaglia di bronzo e classificandosi come quinti. Pappalardo vanta, a soli 17 anni, 6 titoli italiani (4 medaglie d'oro, una d'argento e una di bronzo), 5 internazionali e numerose presenze nella nazionale giovanile Fijlkam, con la quale ha partecipato al campionato Europeo Ekf a Tampere (Finlandia) classificandosi come quinto in Europa.