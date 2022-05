Gioca 2,50 euro e ne vince oltre 29mila: festa a Pagani

Campania fortunata nell'ultimo concorso del Lotto: la vincita più alta dell'ultimo concorso, segnala Agipronews, è stata centrata a Pagani, nell'agro nocerino sarnese: grazie a una giocata da 2,50 euro sulla ruota Nazionale, un giocatore ha conquistato oltre 29mila euro.

L'altra vincita

Doppietta a Napoli, con due vincite da 13.500 e da 10.350 e euro, mentre ad Aversa, in provincia di Caserta, si festeggia un colpo da 10mila euro, per un bottino totale della regione di oltre 62mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 347 milioni da inizio anno.