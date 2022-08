La dea bendata bacia la Costiera: vinti 20mila euro a Praiano

Doppietta al 10eLotto in Campania, con due vincite da 10mila euro ciascuna: a Praiano, in provincia di Salerno, come riporta Agipronews, è stato centrato un 6 mentre a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, si festeggia con un 8.

Il bottino

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 18,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale dall'inizio dell'anno di oltre 2,3 miliardi.