Curiosità, vinti oltre 30mila euro a Minori al Superenalotto

La dea bendata strizza l'occhio alla Campania: con il SuperEnalotto, il 18 gennaio, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 33.824,56 euro.

La vincita

La giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Nazionale 57 a Minori, in provincia di Salerno. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a 143,3 milioni, di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.