Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto: la dea bendata strizza anche l'occhio ai salernitani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Pioggia di vincite in Campania grazie al gioco del Lotto. A Nocera Inferiore in provincia di Salerno, come riporta Agipronews, vinti 25.475 euro in seguito alla combinazione 71-77-88-90 giocata su tutte le ruote. Ad Anacapri, in provincia di Napoli, vinti 22.500 euro grazie al terno 46-71-72 sulla ruota Nazionale. Da segnalare anche una vincita da 11.875 euro a Napoli e una da 12.450 a Sarno, in provincia di Salerno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 656 milioni da inizio anno.