Curiosità: doppia festa nel salernitano, vincite al Lotto e al Superenalotto

La dea bendata strizza l'occhio al nostro territorio: per iniziare, come riporta Agipronews, a Castellabate è stata centrata una vincita al Lotto da 62.375 euro.

Il superenalotto

Festa anche ad Eboli, per i fortunati che hanno centrato due punti "5" da 77.370,51 euro. La giocata è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Avallone, situato in via Nobile. La combinazione vincente è stata 6, 8, 41, 42, 66, 80, J 79, SS 11.