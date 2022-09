Vincite con la lotteria degli scontrini e al Superenalotto: la dea bendata strizza l'occhio alla provincia di Salerno

La dea bendata strizza l'occhiolino alla nostra provincia. Maxi vincita con la lotteria degli scontrini a Mercato San Severino: ben centomila euro per una cliente della macelleria-alimentari della Valle dell’Irno. Lo scontrino vincente, di poco più di 20 euro, è stato emesso a fine luglio, mentre la comunicazione del premio è arrivata al titolare del negozio pochi giorni fa. La vincita che va riscossa entro 90 giorni.

SuperEnalotto, poker in Campania: centrati quattro “5” da 11 mila euro ciascuno

Intanto, la Campania si scopre ancora protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 1 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati quattro “5” del valore di 11.497,23 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata convalidata nel tabacchi di via Stadera a Poggioreale 49 a Napoli mentre la seconda è stata registrata nell'esercizio di piazza Torre 7 a S.Antuono, a Polla, nel salernitano. La terza, invece, è arrivata presso la tabaccheria di IV Novembre 131 a Ercolano, in provincia di Napoli, con l’ultima che ha invece premiato il tabacchi di via Nuova Nola 405 a Pozzoromolo, in provincia di Napoli.

La curiosità

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 264,9 milioni di euro – record nella storia del gioco - che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il "6" manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro.