Viola Valentino, l'artista di "Comprami" rivela: "Vorrei tornare a fare cinema"

Ultima ospite di un noto blog campano, è stata un artista molto amata, icona anni 80 indiscussa: Viola Valentino. Quest'ultima si è raccontata con grande disponibilità ai microfoni del blogger ebolitano Andrea Della Rocca, passando da attimi di carriera indimenticabili (l'incontro con Gino Paoli, i film con Tomas Milian, Franco Califano e Pippo Franco) fino ad arrivare ai giorni nostri. La cantante, attrice ed ex modella si è detta molto felice di aver collaborato e di essere circondata e seguita da giovani che la rendono amata agli occhi della Generazione Z. Il suo ultimo singolo in collaborazione con Roberto Serafini è Sei Una Bomba (Festa), brano ritmato e dal sound urban e musicalità attuali. Inoltre ha espresso il desiderio di voler tornare a recitare "Amo il cinema, la fotografia e la moda. Sono lavori duri ma avendoli già fatti sarei disposta a tornare sulle scene come attrice" L'appello dunque è stato lanciato. Non resta che aspettare una risposta e con l'estate alle porte godersi il tour estivo che vedrà la Valentino toccare date in tutta Italia.