Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne: il confronto

Si terrà giovedì 7 marzo, dalle ore 11:00, presso la sede della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria in via G. S. De Crescenzo a Salerno, il primo appuntamento del talk “Prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. BCC, associazioni e giovani a confronto” promosso dalla stessa Federazione in collaborazione con iDEE - Associazione delle Donne del Credito Cooperativo, Sportello Rosa e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia.

L’incontro, preceduto da un coffee break, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Banche di Credito Cooperativo (BCC Calabria Ulteriore, BCC Montepaone, Banca Campania Centro, BCC Napoli, BCC Capaccio Paestum Serino, BCC Mediocrati, BCC Terra di Lavoro San Vincenzo De' Paoli), associazioni e giovani, con l'obiettivo di promuovere una discussione aperta e costruttiva sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere.

Moderato dal giornalista di Avvenire, Eugenio Fatigante, il talk sarà introdotto da Nicola Paldino, Vicepresidente della Federazione Banche di Comunità Campania Calabria.

Interverranno Teresa Fiordelisi, Presidente di iDEE, che porterà la sua esperienza e il suo impegno nel promuovere l'empowerment femminile; Maria Gabriella Marotta, Referente dell'Associazione Sportello Rosa, una figura di riferimento nel supporto e nell'assistenza alle vittime di violenza; Caterina Villirillo, Presidente Associazione Libere Donne, che condividerà le strategie e le iniziative volte a contrastare questo fenomeno, e Barbara Figliolia, Dirigente Scolastica del Liceo Severi di Salerno, accompagnata da una trentina di studenti e studentesse che parteciperanno attivamente con domande e riflessioni.

L'incontro prevede anche un momento di testimonianze da parte dei Presidenti e Direttori Generali delle BCC aderenti al progetto, oltre a interventi da parte di altre figure quali psicologhe dell'Associazione Sportello Rosa. L’intento è di amplificare il messaggio di sensibilizzazione e di promuovere la partecipazione attiva nella lotta contro la violenza di genere.