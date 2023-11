“No alla violenza, sì alla cultura del rispetto”, iniziativa al Comune di Salerno con le scuole

Il messaggio della vice sindaca Paky Memoli: "La vita è troppo preziosa per trascorrerla accanto a qualcuno che non apprezza, che lede la dignità umana e schiaccia la personalità altrui. Non bisogna mai avere paura"