Giornata contro la violenza sulle donne: l'assessore De Roberto in giro per la città, oggi il flash mob

Sono state tante le iniziative organizzate da istituzioni e associazioni, ieri, anche a Salerno contro la violenza sulle donne. Presente in varie parti della città l’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto che, su Facebook, ringrazia: “I quartieri Sant’Eustachio e Mariconda, con la parrocchia di S. Eustachio e l’IC Rita Levi Montalcini, la Prefettura di Salerno, la Provincia di Salerno, l’Asl Salerno, l’Ufficio Scolastico provinciale di Salerno, l’Arci Salerno, l’Associazione Manden – diritti civili e legalità, il Comune di Pellezzano, Cav e Case rifugio dell’Ambito S5 (Centri Antiviolenza: “Centro Ascolto Donna”, “Febe”, “Leucosia”, “Linea Rosa”, e Case di Accoglienza donne maltrattate: “Casa Amoris”, “Casa Antigone”, “La Crisalide”, “Rebirth”), Associazioni culturali del mondo della danza salernitana (ArteStudio, Arbostella in danza, Centro Studi Danza, Danzamì, Equilibrio Danza Pilates, Il Balletto, La mia danza, New Space Dance, Oltredanza, Terval), le sigle sindacali unite Cgil, Cisl e Uil, Salernitana Femminile 1970, Salerno Basket 92 … ragazzi e ragazze, esponenti delle imprese, del terzo settore, della cultura e dell’arte, del giornalismo, delle Forze dell’Ordine, del mondo delle istituzioni e della politica, della società civile”. Tutti insieme oltre il 25 novembre”.

Il flash mob

Intanto, questa mattina alle 11, si terrà un flash mob “Dillo con la danza: liberte tutte! Contro ogni violenza” con partenza alle ore 11 da Corso Vittorio Emanuele -altezza istituto comprensivo Vicinanza-Pirro.